Jeremy Renner parla della scena alternativa su Vormir in Avengers: Endgame

Come illustrato in precedenza, la scena su Vormir vista in Avengers: Endgame doveva essere molto diversa da quella che poi è finita nel montaggio finale.

Oltre ad includere l'apparizione di Captain Marvel, la sequenza vedeva Vedova Nera e Occhio di Falco combattere contro Thanos e i suoi uomini per ottenere la Gemma dell'Anima. Durante un panel al Celebrity Fan Fest a San Antonio, Texas, Jeremy Renner ha spiegato perché la scena è stata poi modificata in quella che tutti noi conosciamo.

"Sembrava fuori luogo" ha rivelato l'attore. "Eravamo su quella specie di altare e una grossa nave spuntava all’improvviso; un gruppo di persone iniziava ad attaccarci mentre noi facevamo a gara per vedere chi sarebbe riuscito a buttarsi giù dalla roccia. Poi hanno rigirato la scena con noi che lottavamo per capire chi l’avrebbe avuta vinta."

Noi di Everyeye abbiamo inserito la scena cui Renner allude, quella cioè che si è vista nella versione definitiva del film, in uno speciale dedicato ai tre momenti chiave di Avengers: Endgame, che ovviamente vi invitiamo a recuperare. Quali sono per voi le migliori scene del film? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Avengers: Endgame tornerà al cinema il prossimo week-end con sei minuti di sequenze extra, che includeranno degli speciali tributi e due scene post-credits. Chissà che non sia incluso qualche sguardo anticipato all'attesa Fase 4.