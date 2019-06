Jeremy Renner parla dei 'nuovi inizi' creati da Avengers: Endgame

Dopo aver lodato Occhio di Falco in occasione della Festa del Papà, Jeremy Renner ha stuzzicato la curiosità dei presenti al San Antonio's Celebrity Fan Fest con dei riferimenti al futuro del Marvel Cinematic Universe.

"Con Endgame, credo che qualsiasi finale avrebbe creato un nuovo inizio per molte cose," ha detto l'attore (via Comicbook.com). "La Marvel ha in mente tantissimi progetti. Perciò è molto entusiasmante."

"Mettere insieme è 21 film è molto difficile, ma credo che abbia soddisfatto gran parte dei fan," ha proseguito Renner evidenziando i grandi risultati raggiunti da Avengers: Endgame. "Sono qui proprio per loro, come lo siamo tutti. Si spera che molte di aver reso giustizia a tutti, e molto persone sono dovute andare via, ma poi penso a tutti i nuovi inizi che si sono venuti a creare."

Parlando dell'attesa fase 4 del MCU, e in particolare dei rumor sulla serie Disney+ con Occhio di Falco e Kate Bishop, Renner è rimasto fedele alla ferrea linea "no spoiler" predicata da Kevin Feige e i Marvel Studios: "Ci sono cose di cui posso parlare e altre di cui non posso dire niente, ancora."

Tra i progetti che saranno annunciati ufficialmente dopo l'uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home, a proposito di nuovi inizi, segnaliamo due pellicole stand-alone che introdurranno nel MCU dei personaggi inediti per il grande schermo: Gli Eterni e Shang-Chi, entrambi già in sviluppo presso i Marvel Studios.