Jeremy Renner, che forza della natura: l'attore condivide il suo percorso di terapia

Ci sono nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'attore Jeremy Renner, che ci tiene molto a condividere con i suoi fan il suo percorso di riabilitazione.

Ecco il testo che si legge nel post Instagram che potrete trovare in calce: "AGGIORNAMENTO: ho deciso di spingermi oltre il dolore del progresso (quella tibia fracassata maledetta) e fare un piccolo test di guida. Il corpo è miracoloso... anche se mi mi sento il Tin Man, che ha bisogno di olio per le mie articolazioni (fianchi, ginocchia, caviglie, tibia etc). Incoraggiato da questo riscaldamento a perseverare (non ditelo al mio personal trainer!)".

Se non è una forza della natura lui! I fan sono molto contenti dei progressi dell'attore, che a pochissimo dal suo incidente quasi fatale è tornato a solcare il red carpet più forte di prima. Certo, con il supporto di un deambulatore, ma la ripresa è lunga e tortuosa.

Per chi non avesse ancora chiare in mente le dinamiche dell'incidente di Jeremy Renner, ve le riassumiamo in breve attraverso il racconto del nipote (presente con lui quel giorno): "È salito su, si è girato, uscito per dirmi qualcosa, ed è in quel momento che è cominciato a venirmi addosso come una saetta. Così ha provato a rientrarci dentro. È scivolato perché è impossibile stare in piedi su queste strade".