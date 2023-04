Jeremy Renner e l'ironico tweet sul suo ritorno sui red carpet: 'Sono ancora qui'

Dopo l'incidente dello scorso gennaio che l'ha portato a sparire dalla vita pubblica, Jeremy Renner sembra non aver perso assolutamente il suo solito spirito. Dopo il suo ritorno sul red carpet della sua nuova serie Rennervations, l'attore ha ironizzato sulla sua condizione attraverso un tweet.

Molto spesso, incidenti come quello che ha coinvolto Jeremy Renner, causano traumi che sono difficilissimi da superare. L'attore ha deciso di affrontarlo con la sua solita forza e positività mostrando i progressi del suo recupero e della sua terapia sui propri profili social. Quotidianamente condivide stories o post nel quale mostra allenamenti e piccoli passi avanti fatti per ritornare nella sua forma fisica prima dell'incidente.

Recentemente Jeremy Renner è tornato in ospedale e ha ringraziato lo staff medico, elogiandoli per l'aiuto che quotidianamente danno a tantissimi persone e per avergli salvato la vita. L'attore è stato vittima di un incidente lo scorso gennaio mentre aiutava il nipote a far ripartire la propria auto e a liberare la strada che in quel momento era eccessivamente coperta dalla neve. Dopo mesi di silenzio l'attore è tornato sul red carpet di Rennervations con le proprie gambe, condividendo una foto e un ironico tweet con su scritto "Yeah, sono ancora qui... #bionico".

Nel frattempo Jeremy Renner ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'incidente raccontando le dinamiche. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!