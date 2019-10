Jeremy Renner e Heidi Klum sono due volpi nella clip di Arctic Dogs

Collider ha pubblicato in esclusiva la prima clip del film d'animazione Arctic Dogs, al cinema dal 1° novembre. Nella clip vengono presentati i personaggi di Swifty e Jade, doppiati rispettivamente da Jeremy Renner e Heidi Klum. Compaiono anche l'albatro Lemmy (James Franco) e l'orso polare PB (Alec Baldwin).

La trama di Arctic Dogs, ambientato nella tundra ghiacciata, ruota intorno al personaggio di Swifty, una volpe artica che lavora in un ufficio postale e sogna di diventare un Top Dog, uno dei corrieri husky dell'Artico. Durante una consegna, si imbatte per caso in una fortezza segreta costruita dal malvagio Otto Von Walrus. Costui ha un piano malvagio: distruggere le calotte polari per sciogliere l'Artico e diventare il padrone del mondo. Per fermarlo, Swifty metterà su un'improbabile banda con i suoi amici Lemmy, Jade, PB, Leopold (Omar Sy, protagonista di Quasi amici, di cui potete rileggere la nostra recensione) e Magda (Anjelica Huston).

Nella clip si vede il primo incontro tra Swifty e Jade. Il regista Aaaron Woodley ha parlato così del film: "In superficie Arctic Dogs parla di una volpe di nome Swifty che insieme ai suoi amici vuole impedire a un tricheco malvagio di sciogliere le calotte polari. A un altro livello c'è la storia d'amore tra Swifty e Jade che corre sotto la narrazione principale. È come una storia d'amore classica: due personaggi che cercano di unirsi e superare le proprie insicurezze. Swifty è cresciuto sentendosi invisibile. Vuole essere il migliore. Ma alla fine, inseguire fama e celebrità è una ricerca vuota. Questo film lancia il messaggio di accettarti per quello che sei, e penso che sia davvero importante per i bambini."

Il film arriva nelle sale proprio nei giorni in cui Jeremy Renner riceve pesanti accuse da parte dell'ex moglie.