Jeremy Renner, fonte vicina alla famiglia: 'É quasi morto, ci vorranno 2 anni per guarire'

Arrivano altri aggiornamenti sulla situazione di Jeremy Renner, che nelle prime ore del 2023 è rimasto vittima di un brutale incidente con uno spazzaneve nei pressi della sua abitazione.

Le ferite riportate dalla star di Occhio di Falco e Wind River, quando un 'gatto delle nevi' lo ha investito il giorno di Capodanno fuori dalla sua casa nella zona del Lago Tahoe, secondo quanto dichiarato da una fonte vicina alla famiglia che ha parlato con il magazine Radar Online sarebbero "molto più gravi di quanto fatto trapelare" in via ufficiale, al punto che alla star ci vorranno due anni per riprendersi completamente.

"Jeremy è consapevole del fatto che quel giorno è quasi morto", ha detto la fonte, ricostruendo la dinamica dell'incidente, con il suo spalaneve Kässbohrer Pisten che ha cominciato a muoversi da solo e lo ha travolto schiacciandogli una gamba mentre l'attore cercava di risalire al volante per fermare il veicolo. "Jeremy aveva forti difficolta a respirare e sanguinava profusamente dalla testa. Il torace era stato schiacciato dall'automezzo. I danni al torace erano così gravi che è stato ricostruito in sala operatoria", ha riportato Radar Online.

Jeremy Renner è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici finora, ma la sua permanenza in ospedale non finirà qui: per rimetterlo in piedi saranno necessarie tante altre operazioni, che i medici hanno deciso di distanziare l'una dall'altra per dare all'organismo il tempo necessario per riprendersi naturalmente.

Nel frattempo, Jeremy Renner è tornato su Instagram per aggiornare i suoi fan con sporadici messaggi postati sui suoi canali social.