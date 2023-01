Jeremy Renner festeggia il compleanno in ospedale: la foto e gli auguri dall'MCU

Prosegue il recupero di Jeremy Renner dopo il grave incidente di qualche giorno fa con lo spazzaneve che l'ha costretto ad un ricovero ad un ricovero d'urgenza. La star ha condiviso tra le proprie storie di Instagram un messaggio di ringraziamento per lo staff medico e sanitario che lo sta assistendo in questo momento difficile.

"Grazie al rinomato team di terapia intensiva medica per aver iniziato questo viaggio con me" ha scritto Renner.

Nella foto l'attore Marvel - ecco tutte le nuove uscite Marvel del 2023 - indossa una maschera per l'ossigeno ed è circondato da undici persone con il camice da medico.



Secondo i testimoni, lo spazzaneve che Renner stava usando davanti alla propria abitazione a Washoe, in Nevada, si è ribaltato ed è passato sopra la gamba della star di Hawkeye. Fortunatamente, un medico e vicino di casa dell'attore ha prestato le prime cure a Renner bloccando l'emorragia con un laccio emostatico fino all'arrivo dei paramedici, che hanno trasportato l'attore in ospedale dov'è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici per un trauma toracico e lesioni ortopediche. In base al racconto del sindaco di Reno, Jeremy Renner stava aiutando un guidatore bloccato da un metro di neve.



Ecco tutti i dettagli sull'incidente a Jeremy Renner, famoso in tutto il mondo per il ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe e in particolare nella serie televisiva del 2022, Hawkeye.

Vi terremo aggiornati sull'evoluzione del percorso riabilitativo di Jeremy Renner, nei giorni scorsi inondato di messaggi di affetto da parte di colleghi dell'MCU e non solo, e fan di tutto il mondo.