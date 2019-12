Jeremy Renner entusiasta del trailer di Black Widow

Come si vede nel post in calce all'articolo Jeremy Renner, interprete di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, tramite la propria pagina Twitter ha condiviso il suo entusiasmo per Black Widow, nuovo film Marvel Studios mostratosi in queste ore col primo trailer ufficiale.

Per coloro che sperano che Renner possa apparire nel film, magari tramite una sequenza flashback incentrata sulla celebre (ma finora ancora inedita e solo menzionata fugacemente) missione Budapest che Natasha e Clint portarono a termine in un momento imprecisato pre-Avengers.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow sarà il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà ambientato dopo gli eventi Captain America: Civil War, ma prima di quelli di Avengers: Infinity War. Nel cast Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff/ Vedova Nera, Florence Pugh (Midsommar, The Little Drummer Girl) in quelli di Yelena Belova, David Harbour (Stranger Things, Hellboy) nei panni di Red Guardian, Rachel Weisz (The Favorite) in quelli di Melina e O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale) nel ruolo di Mason.

Al di là di una sua possibile apparizione in Black Widow, comunque, ricordiamo che Jeremy Renner tornerà nei panni di Occhio di Falco nella serie Hawkeye, in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Disney+. L'opera arriverà nel 2021 e farà parte, come Black Widow, della Fase 4.

Per altri approfondimenti: i due personaggi sono i protagonisti di una delle migliori scene di Avengers: Endgame.