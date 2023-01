Jeremy Renner, nuovi dettagli sull'incidente: ecco che cosa è successo davvero

Jeremy Renner è tornato sui social dopo le operazioni chirurgiche alle quali è stato sottoposto a seguito del terribile incidente sulla neve di qualche giorno fa, assicurando i fan di essere fuori pericolo: ma cosa è successo davvero e perché è rimasto ferito?

Pochi minuti dopo il post pubblicato su Instagram dalla star della saga degli Avengers, l'ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha tenuto una conferenza stampa per rivelare nuove informazioni ottenute dall'indagine svolta sull'incidente per determinarne le circostanze. “Dopo aver trainato con successo il suo veicolo personale fuori dal punto in cui era bloccato, il signor Renner è sceso dal suo PistenBully per parlare con il suo familiare”, ha osservato lo sceriffo Darin Balaam. “A questo punto abbiamo determinato che il PistenBully ha iniziato a muoversi autonomamente. Nel tentativo di fermare il PistenBully in movimento, il signor Renner ha tentato di tornare al posto di guida del PistenBully, e in base alla nostra indagine è a questo punto che il signor Renner è rimasto investito dal veicolo”.

Sebbene le indagini siano ancora in corso, lo sceriffo ha sottolineato: "Crediamo che si sia trattato solo di un tragico incidente".

Ricordiamo che Jeremy Renner ha all'orizzonte una nuova stagione di Mayor of Kingstown, la serie tv creata da Taylor Sheridan, ma i suoi appuntamenti promozionali sono stati annullati poche ore dopo la notizia dell'incidente: non è noto, a questo punto, se la data di uscita della serie, fissata al 15 gennaio prossimo, sarà posticipata.

Per altri approfondimenti, leggete la dichiarazione della famiglia di Jeremy Renner pubblicata ieri dopo l'operazione chirurgica.