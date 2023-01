Jeremy Renner come sta dopo l'operazione chirurgica? La dichiarazione della famiglia

Il grave incidente di cui è stato vittima Jeremy Renner, star di Occhio di Falco e idolo dei fan del Marvel Cinematic Universe, ha lasciato Hollywood col fiato sospeso, e durante la notte italiana sono arrivati importanti aggiornamenti sulle sue condizioni.

L'attore 51enne, infatti, sarebbe stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico, andato a buon fine, dopo il quale il suo stato di salute è stato definito 'ancora grave, ma stabile'. Stando a quanto dichiarato, Renner sarebbe rimasto gravemente ferito mentre guidava uno spazzaneve vicino a casa sua a Reno, in Nevada, il giorno di Capodanno, ed è stato trasportato in aereo in ospedale. La star degli Avengers rimane in terapia intensiva, ha confermato il suo addetto stampa lunedì sera, mentre i familiari hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

"La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si stanno prendendo cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, allo sceriffo della contea di Washoe, al sindaco di Reno City, a Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock", ha dichiarato l'addetto stampa in una nota. "Sono anche tremendamente sopraffatti dal sostegno da parte dei fan, che stanno apprezzando immensamente."

TMZ ha riportato resoconti di testimoni oculari dei vicini di casa di Jeremy Renner, che hanno detto che l'attore stava spazzando la neve dalla strada domenica mattina in modo che la sua famiglia potesse uscire dopo una tempesta Un vicino sostiene che il veicolo sia passato su una delle gambe dell'attore. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti.

Nel frattempo, anche i DC Studios si stringono intorno a Jeremy Renner.