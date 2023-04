Jeremy Renner, com'è accaduto l'incidente? Ecco il nuovo video

Non è passato molto dalla notizia del terribile incidente con lo spazzaneve che ha coinvolto l'attore di Hawkeye, Jeremy Renner.

"È salito su, si è girato, uscito per dirmi qualcosa, ed è in quel momento che è cominciato a venirmi addosso come una saetta. Così ha provato a rientrarci dentro. È scivolato perché è impossibile stare in piedi su queste strade", ha rivelato in un nuovo video CNN condiviso il nipote dell'attore.

"Ha provato a...saltarci su?", gli chiede una forza dell'ordine. "Ha provato a saltarci su, ma gli è passato sopra", ha risposto il ragazzo.

Durante il tentativo di evitare il travolgimento del nipote, rimanendo però schiacciato lui stesso dal mezzo. Inutile il tentativo di fermare il veicolo senza l'attivazione del freno di stazionamento o quello di emergenza.

Insomma, una brutta storia. L'attore però è stato fortunato: nonostante i numerosi traumi potenzialmente debilitanti, pare che le sue condizioni siano migliorate grazie alla riabilitazione e al costante amore del quale è stato circondato negli ultimi tempi. L'attore è addirittura arrivato a solcare un red carpet negli ultimi giorni, ma sempre con un sostegno per evitare di affaticare gli arti.

Nel frattempo, i fan sono entusiasti di rivederlo in azione e gli augurano una guarigione completa il prima possibile.