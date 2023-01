Jeremy Renner: anche Colin Farrell è stato vicino alla star del MCU dopo l'incidente!

Come ben sapete, ad inizio gennaio la star del Marvel Cinematic Universe Jeremy Renner è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale per via delle ferite riportate in seguito ad un brutto incidente causato da uno spazzaneve in Nevada.

Fortunatamente, le condizioni dell'attore sono decisamente migliorate negli ultimi giorni, con Renner che ha festeggiato il suo compleanno proprio con lo staff medico mostrandosi in foto sui social. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione da parte di tutto il mondo dello spettacolo e non solo, con colleghi e fan che hanno dimostrato come meglio potevano il proprio affetto nei confronti della star di Hawkeye.

E proprio un altro attore molto amato, ovvero Colin Farrell, ha recentemente confermato di essere stato vicino a Renner, che ha conosciuto sul set di S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine, film del 2003 diretto da Clark Johnson.

"Si. Siamo stati in contatto. Sta andando bene, credo. Tutte le preghiere sono per lui".

Recentemente, Farrell è impegnato a promuovere il suo ultimo film, The Banshees of Inishirin, per la stagione dei premi. Inoltre, vi ricordiamo che l'attore si sta preparando per riprendere il ruolo di Oswald Cobblepot/Il pinguino di The Batman in una serie TV solista dedicata al personaggio. Lo show dovrebbe arrivare su HBO Max nel corso del 2024.

