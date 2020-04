Avengers, Jeremy Renner ancora nei guai con l'ex moglie: ecco perchè

Le vicende che riguardano la star di Avengers: Endgame Jeremy Renner e l'ex-moglie Sonni Pacheco sono ormai tristemente note a tutti da mesi: il rapporto tra i due è a dir poco turbolento, con Pacheco che ha accusato Renner di averla addirittura minacciata di morte e l'attore di Occhio di Falco che l'ha definita 'una bugiarda instabile'.

Renner, comunque, è tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento che ammonterebbe a 30.000 dollari mensili alla figlia Ava: l'attore, però, ha recentemente chiesto che la cifra venga ridotta a causa dell'emergenza coronavirus, che inevitabilmente lo terrà fermo dal punto di vista lavorativo.

La richiesta di Renner è quella di una riduzione a 10.000 dollari mensili, ma la sua ex-coniuge non sembra trovarsi sulla sua stessa lunghezza d'onda. "È avvilente che in un momento di crisi mondiale come questo ci sia un ulteriore tentativo di ridurre fondi che utilizzo soltanto per provvedere alla nostra bambina. Dopo sette anni d'inferno è tempo che cominci a rispondere da me a certe bugie" ha dichiarato Pacheco al Daily Mail.

"Per prima cosa non ricevo 30.000 dollari mensili. In secondo luogo tutti i miei risparmi e i risparmi per Ava se ne sono andati per le spese legali, le mie preoccupazioni per il benessere di Ava sono una battaglia che va avanti da anni. Ho scelto e sceglierò sempre di proteggere Ava da quando ho scoperto i comportamenti disturbanti che il padre ha tenuto a casa sua, mettendola in pericolo. Ultima cosa, ma non meno importante, ho scelto la via dell'amore e continuerò sempre ad augurare a lui il meglio e di vivere una vita felice e tranquilla" ha poi concluso l'attrice.

Alcuni giorni fa, intanto, è stato pubblicato a sorpresa il primo album della star di Avengers: Endgame.