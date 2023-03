Jeremy Renner celebra il ritorno a casa dello spazzaneve a 3 mesi dall'incidente!

L'ironia prima di tutto. Ad insegnarlo è stato Jeremy Renner che ha riaccolto in casa quello che è stato la causa dell'incidente che lo ha costretto in ospedale per diverso tempo: lo spazzaneve. L'attore ha celebrato con divertimento il suo ritorno pubblicando dei video sui propri profili social.

Jeremy Renner è stato vittima di un incidente lo scorso gennaio che l'ha portato a subire un grave trauma toracico e la rottura di quasi 30 ossa. L'interprete lo ha raccontato subito dopo essere uscito dall'ospedale mostrando ai suoi fan i progressi fatti con la fisioterapia e con il recupero dall'incidente. L'attore ha celebrato il "ritorno" dello spazzaneve con un ironico "finalmente sta tornando a casa" pubblicato nelle storie Instagram, seguito da alcuni video che lo ritraevano.

La dinamica dell'incidente è stata chiarita dopo lungo tempo. Infatti pare che Renner abbia utilizzato lo spazzaneve per cercare di liberare l'auto del nipote da un cumulo di neve creato dalle grandi nevicate di questo inverno. Mentre era fuori dall'abitacolo lo spazzaneve ha cominciato a rotolare investendolo e causandogli gravi traumi. L'apparecchio è stato confiscato per 3 mesi dalla polizia del Nevada per portare avanti le indagini sulla dinamica dell'accaduto che, successivamente, si è rivelato essere un incidente.

