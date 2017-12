Jeremy Renner è l'attore più "redditizio" del 2017, secondo Forbes!

non è solo l'interprete dinel Marvel Cinematic Universe : ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e poi ha girato innumerevoli altre pellicole. Certamente i più o conosceranno per il ruolo diche, insieme ad altri film, ha contribuito a farlo salire in cima alla classifica di Forbes.

Jeremy Renner è certamente uno degli attori più versatili dell'industria Hollywodiana: riesce con estrema facilità a passare da un ruolo all'altro tanto che, ultimamente, lo abbiamo visto recitare non solo nell'MCU in Captain America: Civil War, ma anche in Mission: Impossible – Rogue Nation e Arrival, e ognuno di questi ruoli era diversissimo dall'altro. Proprio questi titoli, tutti insieme, hanno consentito all'attore di classificarsi in cima alla classifica di Forbes come Best Actor For The Buck (Attore più Redditizio), del 2017.

In carriera, Jeremy Renner ha ottenuto altri riconoscimenti e pure due nomination all'Oscar, una nella categoria Miglior Attore, in The Hurt Locker, e l'altra come Miglior Attore non Protagonista in The Town. Il prossimo film in cui lo vedremo sarà Avengers: Infinity War, la pellicola diretta dai fratelli Russo, che riunirà un cast gigantesco, composto, tra gli altri da: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Benedict Wong, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Danai Gurira e Josh Brolin.

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: infinity War arriva in sala in Italia il 25 aprile 2018.