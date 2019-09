Jeremy Renner annuncia la chiusura ufficiale della sua app

L'app omonima dell'attore Jeremy Renner è stata ufficialmente chiusa e l'annuncio è stato dato attraverso una nota, nella quale la star spiega i motivi della sua scelta. Jeremy Renner è noto per il ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe ed è apparso anche nel penultimo film della Fase 3, Avengers: Endgame, diretto dai Russo.

"A causa di individui intelligenti che sono stati in grado d'impersonare me e altri all'interno dell'app, ho chiesto a ESCAPEX, la società che gestisce quest'app, di chiuderla immediatamente e rimborsare chiunque le star negli ultimi novanta giorni". Le star sono la valuta dell'app e vengono acquistate con denaro reale.

Nella nota si percepisce la delusione di Jeremy Renner per il modo in cui l'applicazione 'si è trasformata in un luogo che è tutto ciò che detesto e non posso o non voglio perdonare'.



Renner fa riferimento ai troll che spesso hanno preso il controllo della piattaforma, compresi alcuni che si spacciano per grandi fan dell'attore.

Jeremy Renner App era stata lanciata nel 2017 per 'interagire con i suoi fan e condividere uno sguardo più profondo sulla vita'.

Poco tempo dopo l'applicazione è stata assalita da numerosi troll che hanno rovinato la natura stessa dell'app.

In questi giorni Jeremy Renner si sta rilassando nel suo ranch, dal quale ha mandato un messaggio ironico a Chris Evans. Secondo molti fan l'attore meriterebbe una nomination agli Oscar per la sua performance in Endgame.