Jeremy Renner, aggiornamenti dalla famiglia della star MCU: 'É un combattente'

Il terribile incidente di cui è stato vittima Jeremy Renner ha tenuto con il fiato sospeso tutti i fan del Marvel Cinematic Universe per fortuna però, stando a quanto riportato dalla sua famiglia, le cose sembrano andare meglio per l'interprete di Occhio di Falco.

La guarigione dunque prosegue nel migliore dei modi sebbene, sarà necessario attendere ancora molto tempo per il pieno recupero dell'attore che per via del ribaltamento di un mezzo spazzaneve ha dovuto fare i conti con un complessa emorragia agli arti inferiori, trauma cranico e molteplici lesioni di natura ortopedica.

I suoi cari però anche in questa complessa situazione sono al suo fianco e attraverso i social hanno fatto sapere: "Siamo molto entusiasti per i suoi progressi. Chi conosce Jeremy sa che è un combattente, non è uno che si arrende. Sta raggiungendo tutti gli obbiettivi che doveva raggiungere. Non potremmo sentirci più positivi di così circa la strada che deve percorrere".

Proprio nei giorni scorsi Jeremy Renner ha festeggiato il suo compleanno in ospedale, circondato non solo dai suoi familiari ma anche da un folto numero di operatori sanitari che hanno fatto di tutto per salvare la sua vita e così attraversa una Instagram Stories l'attore ha voluto ringraziarli.

Speriamo che le cose possano andare sempre meglio per la star di Hawkeye e che possa guarire quanto prima, ritornando così ancora una volta a vestire i panni del supereroe.