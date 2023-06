Jeremy Renner accetterebbe senza neanche riflette un nuovo lavoro nel MCU

Con Endgame il ciclo degli eroi delle prime fasi del Marvel Cinematic Universe è giunto definitivamente a una conlcusione, con i peronaggi che abbiamo imparato ad amare fuori da giochi o impegnati in altre missioni. Allo stesso modo il futuro del personaggio di Occhio di Falco potrebbe essere condizionato dall’incidente occorso a Jeremy Renner.

La notizia dell’incidente di Jeremy Renner ha sconvolto il pubblico e gli addetti ai lavori, facendo temere il peggio per le sue condizioni di salute e per la continuazione della sua carriera.

Mano a mano che sono passati i giorni, però, le notizie positive si sono susseguite e c’è sempre più fiducia su un recupero dell’attore che sembra sicuro di poter tornare anche nei panni dell’eroe Marvel.

Durante la Phoenix Fan Fusion, infatti l’attore californiano ha dichiarato di essere pronto, previa autorizzazione della figlia, a tornare nel MCU in un battito di ciglia, nel caso dovesse essere contatto dalla casa di produzione.

Le possibilità di vederlo in una nuova veste di mentore di un nuovo gruppo di supereroi o di assistere a una trama che sia capace di inserire i suoi problemi fisici della vita reale in una storia accattivante stanno già imperversando sulla rete, solleticando le fantasie dei fan.



La speranza di tutti, naturalmente, è di poterlo vedere tornare a calcare i set, anche se probabilmente i giorni delle acrobazie folli saranno soltanto un ricordo.

Vedremo cosa avrà in serbo il futuro per l’amato attore e per la Marvel, ancora alle prese con la questione Jonathan Majors e il suo ruolo nel MCU.