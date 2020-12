Jeremy Irons raggiunge Lady Gaga, De Niro e Pacino in Gucci di Ridley Scott!

Deadline riporta che Jeremy Irons è l'ultimo ingresso ufficiale nel cast di Gucci, nuovo film di Ridley Scott che a - giudicare dai nomi coinvolti - si preannuncia a dir poco ambizioso.

Nel film, infatti, Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci, che è stata processata e condannata per aver orchestrato il suo assassinio nel 1995. Ha scontato 18 anni in prigione prima di essere rilasciata nel 2016. Inoltre, il gargantuesco cast include anche Robert De Niro, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney.

È il primo progetto al quale Lady Gaga si è legato dopo la sua nomination come miglior attrice al fianco di Bradley Cooper in A Star Is Born del 2018. Per il film, la cantante e attrice vinse un Oscar per la canzone "Shallow", uno dei numerosi successi di quella colonna sonora.

La MGM ha ottenuto i diritti di Gucci ad aprile con l'intenzione di entrare in produzione dopo le riprese di The Last Duel, altro nuovo film di Ridley Scott: l'instancabile regista, che ha da poco terminato i lavoro sul film con Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver, ha già annunciato il suo prossimo film dopo Gucci, un biopic su Napoleone con protagonista Joaquin Phoenix.

Il racconto dell'omicidio di Gucci è sceneggiato da Roberto Bentivegna ed è basato sul libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed". Jeremy Irons è stato visto recentemente nell'acclamata serie limitata HBO Watchmen di Damon Lindelof.