Jeremy Irons compie 75 anni: 'Al Pacino vive per recitare, io no'

Negli ultimi anni si è preso a fare un gran parlare di concetti come "vivere per lavorare" o "lavorare per vivere": non appartiene certo agli estimatori della prima delle due filosofie di vita Jeremy Irons, che nonostante l'enorme successo ottenuto nel corso di una carriera quarantennale ha sempre mantenuto un certo distacco da Hollywood.

A parlarne è stato proprio Irons: l'attore che oggi compie 75 anni e che non ha ancora visto la Snyder Cut di Justice League (ultima prova del nostro Jeremy nei panni dell'Alfred del DC Extended Universe o SnyderVerse che dir si voglia) ha infatti ribadito più volte di non essere uno di quelli che vede la recitazione come scopo ultimo della propria vita, ma piuttosto come una delle tante cose piacevoli di quest'ultima.

"Non sono mai stato un grande appassionato di recitazione, mi accorgo sempre di più di lavorare per essere in grado di fare la vita che voglio fare. Un attore come Al Pacino vive per recitare. Non ne sono sicuro, ma c'è qualcosa che trovo salutare in questo distacco che sento, in questa sensazione di mancanza d'importanza in ciò che faccio" sono state le sue parole. Quando si dice avere le idee chiare! Noi, comunque, speriamo di continuare a vedere Jeremy Irons sul grande schermo ancora per un bel po'.