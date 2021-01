Jeremy Irons: 'Adoro i ruoli minori, mi permettono di avere più tempo libero'

Jeremy Irons questa sera torna in tv con L'Uomo che Vide l'Infinito, un film del 2015 scritto e diretto da Matt Brown. La pellicola è basata sulla biografia di Srinivasa Ramanujan, un matematico indiano nato povero che riesce ad ottenere l'ammissione a Cambridge e divenire un grandissimo studioso sotto la guida del professore G. H. Hardy.

Irons che è sicuramente uno dei più grandi attori esistenti ritiene di non essere poi così adatto alla recitazione ed anzi, ha più volte ammesso nel corso delle sue interviste di preferire ruoli minori che gli permettono di avere più tempo libero per potersi godere la sua vita.

"Non sono mai stato appassionato di recitazione e sono sempre più convinto che lavoro con il solo scopo di vivere la vita che voglio vivere. Un attore come Al Pacino vive per recitare. Non sono sicuro però, c'è qualcosa nel distacco che ho, nel dare poco importanza a quello che faccio, che è salutare a mio avviso. Nonostante tutto però, voglio continuare a lavorare, quindi non mi preoccupo delle dimensioni del personaggio - se è interessante, lo farò. Anzi mi piace tanto interpretare ruoli minori, in un certo senso. Significa che torno a casa più spesso e posso andare avanti e godermi la mia vita".

Jeremy Irons prenderà presto parte a Gucci di Ridley Scott, dopo lo strepitoso successo raggiunto con la serie Watchmen di Damon Lindelof.