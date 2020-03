Jeremy Conrad ha anticipato che Black Widow arriverà su Disney+ ad aprile?

Jeremy Conrad, boss del celebre sito MCU Cosmic, storicamente molto vicino alle produzioni del Marvel Cinematic Universe, è comparso su Twitter lasciando un messaggio molto criptico sul futuro di Disney+, servizio streaming della Walt Disney che esordisce oggi in Italia.

Nel post, che trovate come al solito in calce all'articolo, è presente un breve teaser del servizio di streaming on demand, con la didascalia che recita: "Ho sentito alcune voci di grandi cose in arrivo su Disney+ molto presto (no, non riguarda i nuovi show della Marvel). Stare a casa fino ad aprile sarà molto più divertente, se dovesse succedere davvero."

Conrad non ha rilasciato altre informazioni in proposito alle "voci di grandi cose in arrivo" che gli sarebbero arrivate, eppure il riferimento a Black Widow dovrebbe essere scontato. Il suo sito del resto già in precedenza aveva analizzato i vari pro e contro di un possibile rilascio del film con Scarlett Johansson sul servizio di streaming on demand, anche se Deadline aveva provato a rilanciare con nuove possibili date di uscita qualora la Disney dovesse effettivamente decidere di distribuire il film tramite la via più classica.

Voi cosa ne pensate su questo argomento? Black Widow arriverà su Disney+, per lasciare intatto il calendario Marvel Studios? Il calendario slitterà? O, terza opzione, i programmi dello studio non risentiranno dell'eventuale slittamento di Black Widow, essendo il film un prequel di Avengers: Infinity War?

