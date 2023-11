Jeremy Allen White ricorda il primo incontro con Zac Efron: 'Ora ti depileranno tutto'

Sappiamo che Jeremy Allen evitava Zac Efron sul set di The Iron Claw, ma altrettanto "traumatico" è stato il primo incontro con l'attore: basti pensare alla necessità di radersi completamente i peli del corpo!

L'interprete di The Bear considerava i colleghi come "estranei", ma "ora li conosco e li amo nel profondo; eppure, in quel momento mi dicevano: 'Ciao, piacere di conoscerti! Sì, ci stanno rasando tutti i peli del corpo'".

Ha poi continuato: "In un certo senso, eravamo ridicoli. Sempre più piccoli, sempre più corti. Non c'era nessuno a dire: 'Piuttosto, coprite la loro pelle'". Ecco perché "probabilmente nessuno era fiducioso delle prime prove. Il pensiero ricorrente? 'Abbiamo molto lavoro da fare'".

In ogni caso, Allen White ha vissuto altrettanti momenti felici. "Zac è una persona fantastica" ha aggiunto. "Soltanto stare insieme a lui mi spingeva a mettere massa muscolare e allenarmi sempre più"; inoltre, "il combattimento assomiglia a una danza, che si basa sulla padronanza del proprio corpo e dello spazio circostante. Senza contare la necessità di non ferire se stessi e il prossimo".

Diretto da Sean Durkin, The Iron Claw è incentrato sul wrestler Kevin Von Erich e sul resto della famiglia. Nel cast ricordiamo non soltanto Efron (il protagonista) e Allen White (Kerry), ma anche Maura Tierney (Doris), Holt McCallany (Fritz), Lily James (Pam Adkisson) e Maxwell Jacob Friedman (Lance Von Erich).



La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale a Dallas, mentre il debutto nelle sale italiane coincide col 1° febbraio 2024. Nell'attesa, ecco il meraviglioso trailer di The Iron Claw.