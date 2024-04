Jeremy Allen White sarà Bruce Springsteen: il film venduto a 20th Century Studios

Il film su Bruce Springsteen interpretato da Jeremy Allen White, pluripremiato attore di The Bear, Shameless e Iron Claw, è stato ufficialmente acquistato da 20th Century Studios.

Come anticipato in precedenza, il film sarà intitolato Deliver Me From Nowhere, lo stesso del libro a cui è ispirata la sceneggiatura, ovvero il volume di Warren Zanes del 2023 "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska". La star di The Bear and The Iron Claw, Jeremy Allen White, interpreterà Springsteen, col film scritto e diretto da Scott Cooper, famoso regista di Crazy Heart, Black Mass, Il fuoco della vendetta e Hostiles. I produttori includeranno Zanes, Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e il dirigente uscente di Netflix Scott Stuber. Springsteen, così come il suo manager di lunga data Jon Landau, saranno entrambi coinvolti nello sviluppo di Deliver Me From Nowhere, con le riprese che inizieranno dopo l'estate.

"È un onore irripetibile collaborare con Bruce Springsteen, un artista stimolante e incomparabile che rappresenta così tanto per così tanti in tutto il mondo", ha dichiarato David Greenbaum, presidente di Disney Live Action e 20th Century Studios. "La profonda autenticità della sua storia è in ottime mani con il mio amico Scott Cooper, con cui sono entusiasta di collaborare ancora una volta."

Si tratta del secondo biopic musicale di un certo peso in lavorazione in casa Disney, dato che la casa di produzione Searchlight sta finanziando le riprese di A Complete Unknown di James Mangold, con Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan.

