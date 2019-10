Jensen Ackles di Supernatural augura buon Halloween a tutti vestito da Batman

Mentre Robert Pattinson annuncia di essere in fase di ricerca fumettistica per prepararsi al meglio al ruolo di Bruce Wayne nel The Batman di Matt Reeves, nella Notte di Halloween tra chi si dipinge il volto da Joker e altre centinaia di maschera, Jensen Ackles di Supernatural ha deciso di indossare anche lui il costume da Uomo Pipistrello.

La star dell'amatissima serie CW, dove interpreta il ruolo di Dean Winchester ormai da 15 anni, è salita infatti sul tetto di un Hotel mascherata interamente da Batman, indossando un costume fatto su misura per lui. Pur essendo una fan made, è interessante notare come la tuta sia davvero molto dettagliata e soprattutto quanto stia bene addosso all'attore, che potrebbe essere un futuro (ormai se ne parla dopo Pattinson, semmai) Cavaliere Oscuro.



Alla fine del mese scorso, su The Batman, è stato rivelato che Jeffrey Wright era in trattative per interpretare il commissario Gordon al fianco di Robert Pattinson, che invece come sappiamo impersonerà Bruce Wayne. Nelle settimane che sono seguite, vi ricordiamo che Joe Kravitz ha firmato per vestire i panni di Catwoman, mentre Paul Dano sarà l'Enigmista. I casting per l'ambizioso nuovo progetto della DC Films sono ancora in corso, con le riprese previste per il 2020.

I dettagli relativi alla trama di The Batman sono attualmente segreti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali piuttosto vasta, inclusi Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative, una peculiarità quasi sempre ignorata dai precedenti adattamenti cinematografici.

Il film dovrebbe essere non solo il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman, ma anche il primo passo di un Batman-Verse curato da Matt Reeves. La data d'uscita prevista è quella del 25 giugno 2021.