Jensen Ackles, da Batman a The Boys a un altro Batman? La star anticipa un nuovo film DC

I fan di Jensen Ackles possono ammirare la star in The Boys, la serie Prime Video nella quale interpreta la parodia di Captain America Soldier Boy, ma a quanto pare l'attore è pronto a vestire di nuovo i panni di Batman.

Metaforicamente parlando, ovviamente: come saprete, infatti, Jensen Aclkes è stato Bruce Wayne nel film animato Batman: Il lungo Halloween, che ha avuto un ottimo successo in fatto di critica e di pubblico. Già a gennaio scorso, non a caso, l'attore aveva anticipato di essere a lavoro su un nuovo progetto DC, e adesso in una nuova intervista ha svelato che questo lavoro riguarderà proprio il Cavaliere Oscuro.

Durante un'apparizione al Late Night with Seth Meyers, Jensen Ackles ha confermato che presto tornerà ad interpretare Batman: "Sì. In effetti, proprio ieri ho passato circa tre ore e mezza in studio a fare, uh, a fare Batman", ha detto l'attore. "Per me è stata una cosa grossa. Non ho alcuna intenzione di rinunciare a questo ruolo."

Ackles ha prestato la sua voce per i film animati della DC in diverse occasioni: il suo debutto è avvenuto nel 2010 con Batman: Under the Red Hood, nel quale doppiò il personaggio di Jason Todd, mentre come detto l'anno scorso ha ottenuto il ruolo di Bruce Wayne in Batman: The Long Halloween, film uscito in due parti. All'inizio di quest'anno, Ackles aveva anche rivelato al podcast di Michael Rosenbaum che stava lavorando per sviluppare una nuova proprietà della DC Comics, anche se al momento non è chiaro se sia collegata a Batman o meno.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.