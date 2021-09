Jennifer's Body, su TikTok la sosia di Megan Fox diventa virale: il remake della scena

Nonostante le critiche negative all'uscita, negli anni Jennifer's Body è diventato un piccolo cult, tanto che ancora oggi la protagonista Megan Fox spera in un sequel. Una dimostrazione di quanto il film sia entrato nell'immaginario collettivo si può avere anche grazie a un social come TikTok.

Nei giorni scorsi è infatti diventato virale un post, rilanciato anche da Cinemablend, della giovane Kyra Pollard, nota sul web per la sua straordinaria somiglianza con Megan Fox. Dopo una serie di richieste da parte dei suoi follower, la ragazza ha deciso di reinterpretare una delle scene di Jennifer's Body.

Mentre sul computer di Kyra Pollard scorrono le immagini della vera sequenza del film, lei ripete le parole di Megan Fox muovendo le labbra in sincrono, e non si può fare a meno di pensare che possa tranquillamente essere scambiata per la sorella dell'attrice. Accanto a lei, in una collaborazione che ha fruttato più di due milioni di visualizzazioni, un'altra utente TikTok, Rou, a sua volta estremamente somigliante alla co-protagonista Amanda Seyfried.

Per chi non ha visto il film, o non lo ricorda, rimandiamo alla nostra recensione di Jennifer's Body.

Tra i prossimi impegni cinematografici di Megan Fox, intanto, ci sono Night Teeth, in cui reciterà al fianco di Alfie Allen di Game of Thrones, e Johnny and Clyde, una rivisitazione in chiave moderna del mito di Bonnie e Clyde, dove dividerà la scena con Tyson Ritter. Jennifer's Body, invece, è disponibile in streaming su Disney+ Star.