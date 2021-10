Jennifer's Body, ricreata con le Bratz una scena iconica del film con Megan Fox!

Jennifer's Body si è guadagnato la nomea di (s)cult, anche grazie al successo al box-office contrapposto alle recensioni negative della critica. Come spesso accade nell'era dei social, il film è tornato in auge negli ultimi tempi, nonostante sia uscito nelle sale nel lontano 2009. Una scena in particolare ha attirato l'attenzione.

Nelle ultime ore in particolare sta circolando un video omaggio che ricrea una scena iconica del film con... le bambole Bratz!

Si, proprio le famose bambole degli anni 2000 che hanno generato un impero di merchandising, film e videogiochi per Nintendo GameCube.



La scena in questione è quella in cui Megan Fox è posseduta dal demonio e cerca di bruciarsi la lingua con un accendino. La didascalia, oggettivamente esilarante, recita 'Killing boyz, brb', in riferimento alla propensione di Jennifer di divorare i suoi compagni di classe maschi. Megan Fox spera in un sequel di Jennifer's Body, uno dei suoi più grandi successi commerciali in carriera.



Le reazioni al video sono contrastanti: alcuni utenti ritengono sia inappropriato per un prodotto destinato ad un target infantile, anche perché, secondo alcuni, il video potrebbe indurre i bambini a tentare di ripetere quanto visto. Tuttavia i fan di Jennifer's Body ritengono che si tratti semplicemente di un video destinato ad un pubblico adulto.

Soprattutto in relazione al fatto che la produzione delle Bratz è stata interrotta nel 2016.



Su Everyeye trovate la recensione di Jennifer's Body, uno degli horror più apprezzati dal pubblico di fine anni 2000.