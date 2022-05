Jennifer's Body, Amanda Seyfried: 'non ho mai visto un'altra storia simile, era unica'

Diretto da Karyn Kusama, Jennifer's Body non ha avuto un grande impatto al botteghino quando ha debuttato nel 2009, ma ha conquistato sempre più pubblico nel corso degli anni successivi. La star Amanda Seyfried sapeva quanto fosse efficace il film dalla prima volta che ha letto la sceneggiatura ed è tornata recentemente a parlare del progetto.

"Onestamente, in termini di successo al botteghino, non l'abbiamo avuto", ha condiviso Seyfried con Variety. "Per me, si trattava dell'esperienza di realizzarlo e di essere elettrizzata all'uscita, perché sembrava che significasse sempre qualcosa. Aveva un seguito di culto, e per una buona ragione. Karyn Kusama è una regista straordinaria. Era una fottuta storia davvero tosta sui migliori amici che era esilarante, oscura e intelligente. Era unica! Scusa, ma non ho mai letto un'altra sceneggiatura o visto un altro film che somigliasse a Jennifer's Body. Era arte. Sono davvero orgogliosa del lavoro che ho fatto e ci siamo divertiti".

Ha aggiunto: "È così bello essere celebrata per questo. Anche se sono passati anni, non importa. Penso che sia stato un grande film, quindi è davvero bello che le persone ne parlino ancora. Essere parte di tutto ciò che è rimasto è fantastico. Quando lavoravo con Paul Schrader [in First Reformed], pensavo: "Questa sarà una lezione di cinema. Le persone studieranno questo film per anni e anni.' Lo sapevo prima ancora di girarlo'".

L'anno scorso, la protagonista di Jennifer's Body Megan Fox ha espresso il suo interesse nel vedere una serie tv sequel del film, ma per ora non nessun progetto sembra sia stato messo in cantiere. Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione di Jennifer's Body.