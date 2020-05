Jennifer Love Hewitt, che fine ha fatto la star di Ghost Whisperer e Sister Act 2?

Cinema, TV, musica: nel corso della sua carriera Jennifer Love Hewitt non è esattamente stata con le mani in mano, eppure negli ultimi anni sembra di aver perso un pochino le sue tracce almeno per quanto riguarda il grande schermo.

L'attrice ha attraversato il suo periodo di maggior notorietà tra gli anni '90 e il primo decennio dei 2000, mettendo in curriculum partecipazioni a film come Sister Act 2 (1993), Incubo Finale (1998), Lo Smoking (2002), Garfield - Il Film (2004) e Garfield 2 (2006). L'ultima sua partecipazione ad un film di rilievo risale però al 2008: il film era Patto con il Diavolo di Alec Baldwin e, dopo di allora, la ricordiamo soprattutto per un cameo in Tropic Thunder.

Diverso è il discorso per quanto riguarda le serie TV: a parte la nota Ghost Whisperer, ancora oggi probabilmente da considerare il maggior successo della Jennifer Love Hewitt attrice, ricordiamo la partecipazione ad un episodio di Law & Order e a serie come The Client List e Criminal Mind. Ancora oggi, invece, troviamo l'attrice nel cast di 9-1-1.

Chissà se ci saranno altre occasioni per rivedere Jennifer sul grande schermo: qui, intanto, trovate la recensione di So Cosa Hai Fatto, uno degli ultimi ruoli da protagonista di Jennifer Love Hewitt.