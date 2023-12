Jennifer Love Hewitt:'Io sessualizzata da ragazzina, crescere a Hollywood è dura'

Jennifer Love Hewitt ha partecipato ad una puntata del podcast Inside of You e ha parlato di come fu sessualizzata da adolescente ad Hollywood e delle difficoltà nel crescere in un contesto di quel tipo. La star di 9-1-1 ha ripercorso alcune fasi degli inizi della propria carriera tra cinema e televisione.

"Mi sentivo osservata. Avevo la sensazione di dover essere tutto per tutti tutto il tempo. Mi chiamavano sexy prima ancora che sapessi cosa significasse essere sexy. Avevo 17 anni sulla copertina di Maxim e non avevo idea del perché" ha sottolineato l'attrice.



Jennifer Love Hewitt divenne un idolo delle ragazzine grazie a So cosa hai fatto e Cinque in famiglia. Se avete nostalgia del film, su Everyeye potete leggere la nostra recensione di So cosa hai fatto, cult con Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr.



Ora la star trova molto strano che le persone le chiedano di essere ancora la ragazza dell'epoca:"Quella ragazza era così insicura e confusa. [...] Mi piace chi sono. Mi sento bene e va bene". Se crescere ad Hollywood è complicato, invecchiare non è da meno, soprattutto dopo la diffusione di una sua foto con i capelli corti e un filtro che secondo alcuni la rendeva irriconoscibile:"Invecchiare a Hollywood è davvero difficile perché non puoi fare nulla di giusto. La foto è finita da qualche parte. E un sacco di persone dicevano 'Jennifer Love Hewitt è irriconoscibile e usa i filtri perché non vuole che sappiamo quanto effettivamente appare ora con i suoi quarant'anni'. Ed io pensavo 'Tutto ciò è pazzesco', vero?".



L'attrice spiega perché l'odio degli hater le dà fastidio:"Sono madre di una ragazza. Ed è pericoloso ciò che riversiamo sulle altre persone. Penso che sia pericoloso dire alle donne 'Non puoi non apparire più come una di 22 anni perché non so come prendere questa cosa'. Ok, è un tuo problema. Perché ho 44 anni e così è come sono".



Due settimane fa, Jennifer Love Hewitt si è detta pronta al revival di Ghost Whisperer, una delle serie che le ha dato maggior successo.