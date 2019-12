Jennifer Lopez vuole unirsi al Marvel Cinematic Universe: 'Sono storie fantastiche'

Apparsa tra le protagoniste del recente Le Ragazze di Wall Street - Business is Business, Jennifer Lopez ha discusso insieme alla produttrice Elaine Goldsmith-Thomas della possibilità di partecipare al Marvel Cinematic Universe.

"La verità è che non siamo ancora state invitate" ha detto l'attrice, che questa settimana ha ricevuto una nomination ai Golden Globes e agli Screen Actor Guild Awards, durante un'intervista con IndieWire. "Se venissimo invitate nel franchise della Marvel e ci fosse un grande personaggio, perché no? Sono storie fantastiche."

Nel prossimo futuro, l'universo cinematografico creato da Kevin Feige darà il benvenuto a diversa star provenienti da tutto il mondo come Simu Liu, Salma Hayek, Kit Harington e Awkafina, sopratutto grazie all'introduzione di nuovi personaggi quali Shang-Chi e Gli Eterni. E con molti progetti ancora da svelare - in particolare le serie Disney+ di cui sappiamo molto poco come Mrs. Marvel e She-Hulk - possiamo aspettarci ancora molte new entry.

La Fase 4 del MCU, lo ricordiamo, inizierà ufficialmente il prossimo maggio con l'uscita di Black Widow e proseguirà con un alternarsi di film e serie tv: da Doctor Strange in the Multiverse of Madness e The Falcon and the Winter Soldier, passando per Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings e The Falcon and the Winter Soldier, e arrivando infine a Black Panther 2 nel 2022 (che dovrebbe fare già parte della Fase 5).

Vi piacerebbe vedere J-Lo nel Marvel Cinematic Universe? In quale ruolo la vedreste bene? Fatecelo sapere nei commenti. Qui potete leggere la nostra recensione de Le Ragazze di Wall Street.