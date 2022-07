Jennifer Lopez senza veli per festeggiare i suoi 53 anni

La superstar appena sposata si spoglia per promuovere la sua nuova linea JLo Body by JLo Beauty. In una delle splendide immagini delle riprese della campagna, J.Lo si mostra senza veli in occasione del suo compleanno.

"Abbiamo già alcuni prodotti straordinari mirati a rassodare il viso, quindi un prodotto per il corpo che affrontasse quegli stessi problemi è stato un passo successivo naturale per noi", ha detto J.Lo a PEOPLE. "Era anche la parte del corpo per la quale i nostri consumatori desideravano un trattamento mirato e che non riuscivano a trovare sul mercato".

L'età non è altro che un numero per la Lopez, che si è sposata con Ben Affleck poco temo fa e che continua a stupire con la sua bellezza senza tempo.

"'La bellezza non ha una data di scadenza' è sempre stato il mio mantra personale perché lavoro in un'azienda in cui la gioventù è glorificata e le persone cercano di scrivere, specialmente le donne, a una certa ora", ha detto. “È come, 'Oh, non hai più fatto film per te. Non vogliamo più la tua musica'. Crescendo, ho ammirato persone come Diana Ross, Cher e Tina Turner, avevano 50 anni ed erano bellissime e quasi si stavano affermando in quel momento".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Jennifer Lopez sulla sua relazione con Ben Affleck e con l'immagine promozionale della sua campagna.