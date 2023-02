Jennifer Lopez sorprende Ben Affleck da Dunkin' nel nuovo spot per il Super Bowl!

Quale sarebbe la vostra reazione se vi capitasse di trovare Ben Affeck allo sportello del servizio al volante al Dunkin' negli Stati Uniti? È ciò che accade a Jennifer Lopez nello spot della celebre catena americana realizzato per il Super Bowl che si è svolto nella notte tra Kansas City Chief e Philadelphia Eagles.

Affleck nello spot interagisce con i clienti che ordinano ciambelle e bevande, prendendo ordini al Dunkin' a Medford, in Massachusetts. Diversi clienti lo riconoscono e non perdono l'occasione di fare un selfie con il divo.



Al termine dei 30 secondi dello spot si presenta Jennifer Lopez e che lo sorprende allo sportello:"Cosa stai facendo qui? È questo quello che fai quando dici che lavori tutto il giorno".

A quel punto Affleck informa il team di Dunkin' che deve andare ma la popstar gli chiede di prenderle prima una ciambella glassata. Già da qualche settimana sui social circolava un'immagine di Ben Affleck da Dunkin', un'anticipazione dello spot mostrato al Super Bowl.



Nei giorni scorsi sui social un'immagine di Ben Affleck ai Grammy è diventata virale, con l'attore che si mostra poco entusiasta accanto alla moglie nel corso della cerimonia di premiazione per i premi musicali più importanti del panorama internazionale.



A novembre Ben Affleck e Matt Damon hanno fondato una casa di produzione denominata Artists Equity. I due attori, migliori amici sin dalla giovanissima età, erano saliti insieme alla ribalta con Will Hunting - Genio ribelle negli anni '90.