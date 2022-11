Jennifer Lopez, social media oscurati: cosa sta succedendo ai profili della cantante?

Nelle ultime ore i canali social di Jennifer Lopez, tra cui Instagram, Facebook, Tik Tok e Twitter, sono stati improvvisamente oscurati. L'immagine del profilo della cantante è stata sostituita da uno sfondo totalmente nero e i suoi post sono scomparsi.

Per adesso i rappresentanti di JLO non si sono ancora espressi sull'accaduto ma i soliti ben informati sui fatti sono pronti a giurare che la pop star abbia scelto questa particolare trovate per suscitare clamore in merito al lancio del suo prossimo progetto di cui per ora non si sa ancora nulla.

Proprio nei giorni scorsi JLO aveva pubblicato un video con Ben Affleck sui social per mettere a tacere le voci sulla presunta crisi di coppia che da tempo ormai circolavano sulle riviste di gossip. I due erano apparsi affettuosamente abbracciati, proprio a voler scacciare tutte le maldicenze sul loro rapporto ma ora, anche quella breve clip è scomparsa, così come tutte le altre postate dalla cantante nel corso degli anni.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto solo lo scorso luglio e dopo il clamore suscitato dal presunto quanto insolito contratto prematrimoniale, i due hanno voluto mantenere il massimo riserbo sulla relazione, condividendo qua e là solo qualche piccolo scatto andato ora perduto.

Presto sapremo cosa sta accadendo davvero ai profili di JLO e soprattutto se si tratta di una trovata pubblicitaria come riferito su più fronti.