Jennifer Lopez shock: 'Da ragazzina mia madre mi massacrava di botte'

Jennifer Lopez ha fatto il suo debutto su Netflix con Halftime, il documentario in cui la popstar racconta i suoi primi 50 anni di vita tra successi, sacrifici, goie e dolori e proprio in questa profonda riflessione sulla sua poliedrica carriera e la sua vita personale, la cantante ha parlato del complesso rapporto con sua madre.

E mentre continua a tenere banco la notizia del matrimonio segreto con Ben Affleck, JLO fa discutere per alcune dichiarazioni fatte su sua madre Guadalupe “Lupe” Rodriguez, un'immigrata da Porto Rico che ha cresciuto le sue tre figlie nel difficile quartiere del Bronx: "Lei ha fatto il necessario per sopravvivere e ciò l'ha resa forte, ma anche dura. Da ragazzina mia madre mi massacrava di botte".

Anche la signora Guadalupe, intervenuta anch'essa nel documentario, ha avuto modo di parlare del complesso rapporto con sua figlia: "Jennifer mi ha fatto penare più di tutte. Ci siamo scontrate molto. Non sono stata una madre perfetta, tutt'altro, ma posso dire di aver avuto sempre a cuore solo i loro interessi. Ho sempre preteso che le mie figlie ricevessero un'istruzione, perché non volevo che dipendessero dagli uomini".

Per fortuna i vecchi dissapori sembrano ormai essere stati superati e la cantante e sua madre sembrano più unite che mai. A quanto pare, non solo JLO è pazza di Ben Affleck, sembra infatti che la signora Guadalupe abbia sempre avuto un debole per l'attore ed è più che felice di questo ritorno di fiamma tra i due.