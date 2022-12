Jennifer Lopez sulla rottura di 20 anni fa con Ben Affleck: 'Un dolore immenso'

Jennifer Lopez e Ben Affleck ora sono marito e moglie ma la loro unione è stata celebrata a quasi 20 anni di distanza da quella che era stata la stata la data fissata per il loro matrimonio. Una rottura improvvisa sconvolse la coppia nel 2003, provocando un dolore immenso nella popstar latino-americana come rivelato da lei stessa.

In un'intervista rilasciata ad Apple Music JLO sull'annullamento del loro matrimonio ha detto: "É stato il più grande dolore della mia vita. Onestamente mi sentivo come se stessi per morire".

E parlando del modo in cui è nata la storia d'amore con l'ormai ex interprete di Batman ha aggiunto: "Lavorando insieme, siamo diventati ottimi amici. Ci siamo resi conto solo dopo di essere pazzi l’uno dell’altra. Mi sono ritrovata a pensare a lui anche dopo la fine del film. Ma dovevo occuparmi dei miei affari, perché in quel periodo stavo uscendo da una relazione".

La pop-star ha anche rivelato che nel 2003 la loro storia d'amore non si concluse per problemi personali della coppia quanto più per via dell'incedibile pressione mediatica con cui entrambi erano costretti a fare i conti e che di fatto metteva la loro vita privata costantemente sotto gli occhi dei riflettori.

"Parte di ciò che ci ha distrutto come coppia arrivava proprio dall’energia esterna che ci piombava continuamente addosso. Io e Ben ora non diciamo: 'Vediamo come va'. No. Ora è: 'Siamo io e te. Questo è tutto. Fino alla fine'".

Messe a tacere le voci di una presunta crisi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ora più uniti che mai. Chissà cosa riserverà loro il futuro.