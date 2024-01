Jennifer Lopez racconta la sua storia nel trailer del biopic This is Me... Now!

Jennifer Lopez non è solo musica è cinema: è narrazione, storia di una donna che ce l'ha fatta con le sue forze e che proprio su quest'aspetto ha puntato moltissimo per costruire l'immagine con cui la conosciamo oggi e con la quale, a breve, tutti potranno conoscerla ancora meglio grazie al biopic This is Me... Now.

In uscita contestualmente all'album omonimo (nel quale troviamo anche un singolo dedicato a Ben Affleck), questo This is Me... Now è dunque un progetto decisamente ambizioso che si pone l'obbiettivo di tradurre in immagini quella narrazione, raccontandoci l'iconica storia di J.Lo grazie al supporto di Prime Video, su cui il film uscirà il prossimo 16 febbraio.

Il trailer di This is Me... Now ci anticipa dunque ciò che vedremo, dalle origini umili ai problemi sentimentali, tra storie naufragate e matrimoni, tutto narrato con un tono epico perfettamente coerente con il modo in cui Lopez si è sempre raccontata: il tutto con collaborazioni di un certo calibro, da Fat Joe a Kim Petras, passando per Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Treveor Noah e, dulcis in fundo, il marito Ben Affleck. Cosa ne dite? Questo trailer vi ha incuriosito o pensate di ignorare questa retrospettiva JLoiana? Fatecelo sapere nei commenti!