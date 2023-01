Jennifer Lopez su Prime Video: cosa c'è da sapere sul nuovo film Un matrimonio esplosivo

Il trailer di Un matrimonio esplosivo lo aveva promesso, e adesso ci siamo: Prime Video vi invita ufficialmente alle nozze più movimentate del mondo dello streaming, con la nuova commedia action con protagonista l'amatissima Jennifer Lopez.

Nel film, in arrivo in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand Prime Video da domani 27 gennaio, viene raccontata la storia di Darcy (Jennifer Lopez) e di Tom (Josh Duhamel), che riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia, però, inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio da un gruppo di pirati, che hanno assediato l'isola che sta ospitando i festeggiamenti. A quel punto, la famosa promessa “finché morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.

Diretto da Jason Moore e scritto da Mark Hammer, il film è prodotto da Todd Lieberman, David Hoberman e Jennifer Lopez. Nel cast, oltre ai due protagonisti, anche Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Alberto Isaac e la pop star Lenny Kravitz, nei panni dell'ex fidanzato di Darcy.

