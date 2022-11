Jennifer Lopez, la popstar svela le parole che Ben Affleck ha inciso nella fede nuziale

Nel corso di una chiacchierata con Zane Lowe di Apple, la popstar e attrice Jennifer Lopez ha svelato le parole che sono incise nella sua fede nuziale. Una promessa, fatta incidere dal marito Ben Affleck all'interno dell'anello che ha sancito la loro unione matrimoniale, a decenni di distanza dalla loro prima relazione.

"Non. Andare. Ovunque" sono le parole incise nella fede. Lopez ne ha spiegato il significato:"Perché è così che firmava le mail quando abbiamo ricominciato a sentirci. Tipo, non preoccuparti, non andrò da nessuna parte".



Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati lo scorso luglio dopo essersi fidanzati per la seconda volta ad aprile, a distanza di vent'anni dalla loro prima storia d'amore, all'inizio degli anni 2000.



Dopo la rottura, Lopez è convolata a nozze con il cantante e attore Marc Anthony, con il quale ha avuto due gemelli, divorziando successivamente nel luglio 2014. In seguito ha intrapreso relazioni con il ballerino Casper Smart e l'ex sportivo Alex Rodriguez. Qualche anno dopo Ben Affleck sposò la collega Jennifer Garner, con la quale ebbe tre figli, divorziando nel 2017. Dopo una breve e chiacchierata relazione con Ana de Armas - con la quale ha recitato in Acque profonde di Adrian Lyne - Affleck è tornato a frequentare Jennifer Lopez.



È stato proprio Ben Affleck a riaccendere la relazione con Jennifer Lopez, come ha spiegato tempo fa la popstar.