Jennifer Lopez, ecco perché la star di Via dall'Incubo è tanto odiata dai colleghi

Questa sera Jennifer Lopez torna in tv con Via dall'Incubo, film del 2002 diretto da Michael Apted. Se la cantante però può contare su un immenso numero di fan in giro per il mondo, non può di certo contare sulla stima dei suoi colleghi.

Tutto dipenderebbe da una sua intervista rilasciata nel 1998 in cui espresse commenti al vetriolo sul conto di moltissime star dello showbiz, inimicandosi quindi gran parte delle star di Hollywood. In riferimento a Salma Hayek ad esempio, JLo ha sottolineato che l'attrice non sarebbe stata in grado di ricoprire ruoli particolarmente espressivi puntando tutto solo sulla sua fisicità giunonica:

"Siamo su due pianeti diversi. È una bomba sexy e questi sono i tipi di ruoli che ricopre. Facciamo cose diverse. Mi fa ridere quando dice che le è stata offerta la parte di Selena, il che è una vera bugia. Se questo è il suo modo di farsi pubblicità, allora ci è riuscita perfettamente. La Columbia mi ha dato la possibilità di scegliere tra Mela e Tequila o Anaconda e ho preferito il secondo perché la sceneggiatura del primo non era abbastanza forte".

Per quanto riguarda Gwyneth Paltrow avrebbe affermato di non ricordare nessuna sua interpretazione di rilievo, ammettendo di aver sentito parlare di lei solo per la sua relazione con Brad Pitt. Un anno dopo, nel 1999, Gwyneth avrebbe vinto l'Oscar come migliore attrice per Shakespeare in Love, ma questa è tutta un'altra storia. Sempre nella stessa intervista, poi, Jennifer ha dichiarato di non essere "mai stata una grande fan" di Winona Ryder, affermando che dal suo punto di vista ad Hollywood sia molto sopravvalutata.

L'ultima interpretazione di Jennifer Lopez sul grande schermo è stata in Le ragazze di Wall Street e pare che sia rimasta particolarmente delusa per la mancata nomination agli Oscar.