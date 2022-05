Jennifer Lopez pensò davvero di diventare una stripper prima de Le Ragazze di Wall Street

La Jennifer Lopez di oggi non ha certo bisogno di dannarsi troppo alla ricerca del successo: alla nostra JLo basta aprire la bocca per tirar fuori un singolo di successo, senza contare una carriera da attrice che, solo pochi anni fa, l'ha portata addirittura a sfiorare la vittoria di un Golden Globe per Le Ragazze di Wall Street.

Non tutti, però, sanno che proprio il film del 2019 avrebbe potuto rappresentare in qualche modo una sorta di autobiografia della star di Marry Me: proprio come le protagoniste del film, infatti, una giovane Jenny from the Block stava per dedicarsi ad una carriera da stripper, qualche anno prima, per far fronte alle difficoltà economiche.

"C'è stato un periodo della mia vita in cui le mie amiche, anche loro ballerine, mi dissero di star guadagnando migliaia di dollari nei club del New Jersey. Ero al verde e andavo avanti mangiando pizza ogni giorno, quindi la cosa mi suonò decisamente bene. Poi però non lo feci" furono le parole di Lopez al riguardo.

Chissà come sarebbero andate le cose: la nostra Jennifer avrebbe comunque trovato la strada per il successo o sarebbe rimasta impelagata a vita nei locali della vita notturna del New Jersey? Chi può dirlo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de Le Ragazze di Wall Street.