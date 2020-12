Jennifer Lopez insieme a Netflix per produrre e interpretate The Cipher: tutti i dettagli!

La superstar Jennifer Lopez sta collaborando con il servizio di streaming on demand Netflix per realizzare un adattamento cinematografico del libro bestseller The Cipher.

L'attrice produrrà e reciterà nel lungometraggio, scritto da Isabella Maldonado: interpreterà l'agente dell'FBI Nina Guerrera, che si ritrova coinvolta nel caso di un serial killer dopo aver pubblicato strategicamente codici complessi e indovinelli online. I codici corrispondono a recenti omicidi, progettati per attirarla in un inseguimento al gatto e al topo.

La piattaforma di streaming on demand ha opzionato il libro per la Lopez e i suoi partner di produzione Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina. Liza Fleissig, Ginger Harris-Dontzin, Catherine Hagedorn e Maldonado saranno i produttori esecutivi. Courtney Baxter servirà come produttore associato.

Da ricordare che Jennifer Lopez ha una serie di film in cantiere, tra cui Marry Me della Universal Pictures, la storia di una pop star che sposa spontaneamente un fan durante un'esibizione in un'arena, The Godmother, uno sguardo all'ascesa e alla caduta della defunta signora della droga Griselda Blanco e Shotgun Wedding, su una coppia il cui matrimonio è stato rovinato da un gruppo di criminali, interpretato anche da Armie Hammer e distribuito da Lionsgate.

