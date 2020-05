Jennifer Lopez mamma orgogliosa: la figlia di 12 anni ha già scritto un libro

Emme Maribel, la figlia 12enne di Jennifer Lopez, sta per pubblicare il suo primo libro dal titolo "Lord Help Me": si tratta di un volume dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni che raccoglie le preghiere quotidiane della piccola Emme.

"Sono così orgogliosa della mia noce di cocco, Emme, che ha condiviso le sue preghiere quotidiane nel suo primo libro 'Lord Help Me'" ha commentato la pop star, apparsa di recente sul grande schermo in 'Le ragazze di Wall Street - Business is Business', in un post su Instagram. "Questo libro offrirà alle famiglie un modo per abbracciare la pace e il potere della fede quotidiana."

In uscita il prossimo 29 settembre, come potete vedere nella foto in calce, la copertina del libro è dedicata ai bradipi. "Ho iniziato a conoscere i bradipi e il modo in cui affrontano l'estinzione a scuola, così ho iniziato a pregare per loro la sere, prima di addormentarmi" ha dichiarato Emme nella sua prima intervista. "Ho scritto questo libro per contribuire alla raccolta fondi per la salvaguardia dei bradipi, ma anche per insegnare gli altri bambini come possiamo pregare e chiedere aiuto a Dio. Due cose mi danno molto conforto"

Figlia di JLO e il suo ex marito Marc Anthony, Emme si è esibita a sorpresa lo scorso febbraio durante il Super Bowl LIV, il cui spettacolo dell'intervallo ha visto come protagoniste la madre e Shakira.

