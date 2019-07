Jennifer Lopez e Lizzo strippers nel trailer ufficiale dell'heist movie Hustlers

È grazie alla STX Entertainment che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di Hustlers, nuova crime drama con forti tinte heist movie scritto e diretto da Lorene Scafaria (), basato su di una vera e intrigante storia e interpretato da Jennifer Lopez e anche dalla pop star Lizzo.

La Scafaria ha adattato per il grande schermo l'articolo The Hustlers at Scores di Jessica Pressler, che racconta la vera storia di un gruppo di spogliarelliste newyorkesi che sono riuscite a derubare con ingegno di molti soldi diversi dei loro clienti dopo il crollo del mercato azionario del 2008. Per fare questo la regista e sceneggiatrice desiderava non solo lavorare con la Lopez, ma anche con altre due grandi pop star del momento, che sono la già citata Lizzo (che molti vorrebbero come Ursula ne La Sirenetta) e Cardi B.



Hustlers racconta il crollo della di Wall Street da un punto di vista totalmente originale e differente da altri progetti, addentrandosi nelle problematiche reali dei comuni americani, tra cui appunto queste spogliarelliste che, spinte al limite, hanno deciso di derubare i ricchi speculatori e broker della Borsa per arricchirsi.



Il film è atteso nelle sale americane il prossimo 13 settembre. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.