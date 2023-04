Jennifer Lopez diventa la John Wick di Netflix nel trailer ufficiale di The Mother

Jennifer Lopez è la protagonista assoluta del nuovo action The Mother, sorta di nuovo John Wick versione Netflix e al femminile in arrivo in esclusiva sulla piattaforma dal 12 maggio e del quale sono stati appena pubblica trailer e poster ufficiale.

Nel film, come mostrato dal filmato promozionale disponibile nel player disponibile nella parte alta dell'articolo, Jennifer Lopez interpreta una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia, costretta a tornare alla civiltà dal suo rifugio in Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano. Nel cast anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal. The Mother è diretto da Niki Caro (Mulan, La Ragazza delle Balene), scritto da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig da una storia di Misha Green.

Il film è prodotto da Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Roy Lee, Miri Yoon, Marc Evans e Misha Green, con Molly Allen produttrice esecutiva. Che cosa ve ne pare, da questo nuovo trailer ufficiale? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti che trovate in basso.

A proposito di Jennifer Lopez, avete già visto il film del marito Ben Affleck, Air - La storia del grande salto, disponibile nelle sale con Warner Bros? Se si, scoprite perché Michael Jordan non compare mai in Air, la cui storia è dedicata alla nascita delle mitiche Air Jordan.