Jennifer Lopez fa impazzire tutti con la nuova linea di intimo: le foto

A Luglio di quest'anno Jennifer Lopez compieva 54 anni. Durante la sua carriera lunghissima l'attrice ha dato prova di velleità artistiche disparate, ma ora si rivela essere anche un'imprenditrice strepitosa. È stato infatti condiviso un post Instagram che mostra la sua ultimissima collaborazione con Intimissimi.

Come potete vedere dal post Instagram (che vi abbiamo allegato in calce), la nostra Jlo è più radiosa che mai nel suo intimo firmato Intimissimi. Ma la novità è che questa è la sua linea di lingerie! Il nome è "This is me...Now", ed è una limited edition il cui acquisto sarà disponibile online su alcuni negozi selezionati.

La scelta è vastissima e c'è l'imbarazzo della scelta: ce ne sono alcuni color carne, delicati e dai ricami brillanti. Sul sito ufficiale di Intimissimi poi si mostrano altre opzioni, tra un verdone di pizzo e il classico nero. La direzione della Lopez sembra essere quella dell'eleganza, delicatezza e del lusso, tutti e tre insieme.

Il web è subito impazzito per questa linea, ma soprattutto per le foto condivise dall'attrice. I colori scelti dall'attrice per la sua lingerie le dona moltissimo. Basta leggere i commenti sotto il suo post Instagram per capire quanto il pubblico stia amando la nuova linea.



