Jennifer Lopez fa impazzire i fan: su Instagram la prima foto di un bacio con Ben Affleck

La notizia del ritorno della coppia formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez ha letteralmente mandato in estasi, nei mesi scorsi, i tanti fan che mai si erano rassegnati alla separazione tra i due attori che, di questi tempi, stanno regalando al mondo del gossip un bel po' di soddisfazioni, tra foto rubate e scatti social.

Alla prima categoria appartengono, ad esempio, le foto risalenti allo scorso maggio che vedevano Jennifer Lopez e Ben Affleck baciarsi in pubblico per la prima volta dopo il ritorno di fiamma: all'epoca, però, i nostri erano ancora un filo reticenti ad ufficializzare in maniera definitiva la cosa tramite il battesimo dei social.

Battesimo che è arrivato invece proprio in queste ore, con la nostra J-Lo che ha deciso di pubblicare una foto che la ritrae avvinghiata in un bacio appassionato con l'attore di Batman v Superman e Argo: un'immagine che lascia ben poco spazio ai dubbi e che ha letteralmente mandato in delirio i fan dei due attori, che altro non aspettavano di poter celebrare a dovere il ritorno di una delle coppie hollywoodiane più amate di sempre.

Speriamo che la cosa, stavolta, non conosca battute d'arresto: in tanti non reggerebbero un nuovo split tra i due! I nostri, comunque, sembrano ragionare a lungo termine: Affleck e Lopez hanno infatti già scelto casa insieme.