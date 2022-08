Jennifer Lopez fa impazzire Capri: durante lo show spunta anche Leonardo DiCaprio!

Jennifer Lopez è stata l'assoluta protagonista di un evento benefico privato organizzato a Capri da Unicef e dal luxury brand LuisaViaRoma. Location la Certosa di San Giacomo, alla presenza di una nutrita rappresentanza di star di Hollywood e volti noti dello spettacolo italiano. Tutti ai piedi della popstar.

J.Lo -ha fatto discutere la scelta di Jennifer Lopez di prendere il cognome del marito dopo i fiori d'arancio - è stata protagonista di coreografie sensazionali, coadiuvata da una cinquantina di persone divise tra membri dello staff e ballerini. Lo show era composto da quattro brani della cantante: If you had my love, Waiting for tonight, Dance again e Get on the floor.



Lopez ha proposto anche un medley di alcune delle canzoni delle più grandi star della musica afroamericana, tra cui Gloria Gaynor, Donna Summer, Diana Ross e Chaka Khan. Vestita Roberto Cavalli, la popstar ha letteralmente incantato l'illustre pubblico presente, orfano del neo-marito Ben Affleck, impegnato a Los Angeles per affari.



Hanno partecipato e assistito alla grande serata star del calibro di Leonardo DiCaprio, Jared Leto, Casey Affleck, Spike Lee, Jamie Foxx, Sofia Carson e Vanessa Hudgens.

Non sono mancati nomi conosciuti dell'imprenditoria e dell'intrattenimento italiano e non solo come Remo Ruffini, Diego Della Valle, Michael Kors e Flavio Briatore, oltre ad Enrico Papi, Caterina Balivo, Nicoletta Romanoff, Diletta Leotta, Marco Fantini, Khaby Lame e Giulia De Lellis.



Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati di recente in gran segreto, come documentato successivamente dai media di tutto il mondo.