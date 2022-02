Jennifer Lopez sul mondo dello spettacolo: 'C'è un club di cui non sono parte, e fa male'

La star di Marry Me Jennifer Lopez ha ammesso di non sentirsi affatto "un'artista di serie A" agli occhi dell'industria dello spettacolo, nonostante una carriera davvero invidiabile.

Ai microfoni di Rolling Stones la cantante, attrice, ballerina e produttrice (tra le altre cose) Jennifer Lopez si è raccontata mostrando anche il suo lato più vulnerabile, e dando voce alle sue insicurezze.

"Credo di essere un underdog. Mi sono sempre sentita come se stessi lottando tanto per degli avanzi, senza arrivare mai in cima" rivela J Lo "È come se non dovessi essere nemmeno presente all'interno di quella stanza [in cui si ritrovano i grandi artisti]".

"E probabilmente ciò ha a che fare con il fatto che sono una donna portoricana del Bronx, con il fatto che la mia non è una famiglia facoltosa. Con il fatto che non conoscevo nessuno nel campo quando ho iniziato. Mi sono semplicemente buttata dicendo 'Al diavolo, io ci provo. Ci proverò a entrare a far parte di tutto questo'" continua poi, spiegando cosa l'ha motivata all'inizio nonostante partisse da una posizione chiaramente svantaggiosa rispetto alla norma.

"È solo che per 20, 25 anni le persone hanno avuto un atteggiamento del tipo 'Beh, non è tutto questo granché. È carina e fa della musica orecchiabile, ma non è chissà che cosa'. Però sapete, credo di aver fatto delle cose davvero buone nel corso degli anni. Ma c'è questo club di cui semplicemente non sono mai stata parte. E ho sempre fatto finta che non mi interessasse, che mi andasse bene, ma la verità è che fa male non essere inclusi. E non so se lo sarò mai" aggiunge infine, probabilmente memore anche della mancata nomination agli Oscar per Hustlers di qualche anno fa "C'è questa cerchia ristretta del tipo 'Siamo grandi artisti'. E poi ci sono i pop artist".

E se non vedete l'ora di rivederla al cinema, vi ricordiamo che Jennifer Lopez tornerà presto sul grande schermo con Marry Me, la rom-com di cui è protagonista assieme a Owen Wilson.